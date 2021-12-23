«Йдіть ви зі своєю стурбованістю». Путін відмовився надати гарантії ненападу на Україну

«Робитимемо те, що вважаємо за потрібне»

Очільник Росії Володимир Путін під час своєї традиційної щорічної пресконференції заявив, що відносно України Росія робитиме те, що вважатиме за потрібне. Такою була відповідь кремлівського очільника на запитання журналіста Sky News щодо гарантії ненападу на Україну.

Керівник країни-агресорки почав свою відповідь з того, що звинуватив Захід та НАТО в агресивних діях та намірах щодо РФ.

«Навіщо ви це робили рік у рік, ігноруючи нашу стурбованість? Тепер ми просто хочемо забезпечити свою безпеку. Ні, йдіть ви зі своїми стурбованостями! Робитимемо те, що вважаємо за потрібне», – заявив президент Росії.

Лідер країни-агресорки багато уваги приділив питанню розширення НАТО. Він заявив, що подальші дії Росії залежатимуть від забезпечення Заходом безпеки Росії і у зв'язку з цим подальше розширення НАТО на Схід є неприйнятним.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вказав на відсутність у Росії намірів вторгатися в Україну, назвавши цю інформацію порожнім та безпідставним нагнітанням напруженості. За його словами, Росія не становить загрози для жодних держав.

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