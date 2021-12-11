Грузія жорстко відреагувала на вимогу Росії не розширювати НАТО

Грузія відстоюватиме своє суверенне право приєднатися до сил НАТО

МЗС Грузії заявляє, що ультиматуми Росії щодо розширення НАТО суперечать нормам міжнародного права

МЗС Грузії у заяві в суботу назвало «неприйнятними будь-які спроби третіх країн переглянути рішення Бухарестського саміту НАТО», коли в 2008 році Північноатлантичний альянс повідомив про намір прийняти до своїх лав Україну і Грузію без конкретних термінів вступу, передає газета «Взгляд» у Тбілісі.

У зв'язку з тим, що Москва пропонує відмінити це рішення Бухарестського саміту НАТО, МЗС Грузії заявило, що рішення про вступ до Північноатлантичного альянсу є «суверенним», його підтримує більшість громадян Грузії.

«Мета – вступити в НАТО зафіксована в Конституції Грузії», – відзначило зовнішньополітичне відомство.

Також у МЗС зазначили, що країни НАТО на всіх наступних самітах підтверджували рішення, прийняте в Бухаресті.

Тбілісі вважає, що вимога призупинити це рішення «суперечить фундаментальним принципам і нормам міжнародного права».

Також Грузія заявила, що Росія продовжує «окупацію» і «анексію» Абхазії і Південної Осетії.

Грузія, яка вважається країною-аспірантом НАТО, вкрай активно співпрацює із блоком, але поки не отримала «план дій щодо членства».

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розкритикував вимогу Російської Федерації щодо запобігання вступу України до Альянсу.

За його словами, Росія «намагається відновити систему», в якій великі держави мали сфери впливу та могли «контролювати чи вирішувати, що можуть робити інші країни».

Раніше у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 щодо прагнення України та Грузії до Альянсу.

Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

Читайте також: