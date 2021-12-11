Кремль розуміє, що не отримає гарантій невступу України в НАТО – ЗМІ

Кремль побоюється починати повномасштабну війну проти України

Кремль розуміє, що не має шансів підписати договір, який гарантував би неприйняття України до НАТО. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на близькі до російського керівництва джерела.

Незрозумілим залишається те, на що Москва може взагалі погодитися.

Джерела агентства підтвердили, що ескалація на російсько-українському кордоні стосується спроб Росії нашкодити перспективам членства України в НАТО з подальшим розміщенням зброї на українській території.

За словами західних офіційних осіб, наразі немає ніяких ознак того, що Росія припинила накопичувати війська біля України. Москва не пом’якшила й своєї агресивної риторики в бік Києва.

Однак, за словами співрозмовників видання, Кремль, як і раніше, побоюється починати повномасштабну війну проти України, розуміючи, що це спричинить хвилю нових і жорсткіших санкцій та запеклий опір у зоні бойових дій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив, що рух до членства в Організації Північноатлантичного договору (НАТО), це вибір українського народу, і не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу.

До слова, Путін заявив Байдену, що Україна не має стати членом НАТО.

Також Росія пропонує НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

Як відомо, Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

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