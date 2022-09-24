Голова Харківської ОВА оцінив поведінку місцевих олігархів під час війни

«Фельдман дуже постраждав внаслідок війни, а місце перебування Ярославського невідоме»

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у інтерв’ю «Главкому» розповів, як останні пів року поводять себе впливові місцеві бізнесмени – Олександр Фельдман, Олександр Ярославський, у друзях в якого є кремлівський олігарх Дерипаска, Юрій Сапронов.

«Сапронов – тут на місці, працює абсолютно всю війну. Він про це дуже мало говорить, але надав і продовжує надавати велику волонтерську допомогу – продукти харчування, готові обіди до лікарень. За свою державницьку позицію він вже отримав нагороду. Місце перебування Ярославського мені невідоме. Я з ним спілкувався телефоном одного разу після початку війни, на цьому, власне кажучи, все. Про його допомогу, зокрема, Харкову та Харківській області, мені нічого невідомо. Але якщо мені невідомо, то не факт, що її не було», – розповів Синєгубов.

За словами Олега Синєгубова, Олександр Фельдман абсолютно всю війну перебуває в Харкові. Однак він навряд чи може допомогти місту, бо дуже сильно постраждав внаслідок війни. Повністю зруйнований його екопарк, звідки рятували тварин, бо їх розстрілювали росіяни. Знищені більше 20 автобусів, які підвозили дітей до парку. Також майже зруйновано його ринок «Барабашово».

У той же час про місце перебування Павла Фукса, який потрапив під санкції РНБО через підозру у співпраці з російськими спецслужбами, Олегу Синєгубову нічого не відомо.

«Я з Фуксом ніколи не бачився і навіть не знаю, як він виглядає. Якщо б його переді мною його поставили, то навіть не впізнав би», – сказав начальник Харківської ОВА.

Якщо казати про народних депутатів, то, не зважаючи на кольори або партійну приналежність, деякі зарекомендували себе дуже позитивно. Вони вклали мільйони доларів у посилення обороноздатності області, каже очільник ОВА. Наприклад, Наприклад, Ігор Абрамович із ОПЗЖ.

«Депутати «Слуги народу» Олексій Красов та Павло Якименко у перші тижні війни мобілізували бізнес та надіслали більше 120 вагонів гуманітарної допомоги на територію області. Напевно, кожен в тій чи іншій мірі працював», – підсумував Синєгубов.

Раніше голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме.

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть.