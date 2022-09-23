Голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

«Є категорія людей, які за своїми функціональними обов’язками мали залишитися в місті Харкові»

На Харківщині ті люди, які займали керівні посади, виїхали з Харкова і не повернулися, за переконанням голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мають бути звільнені. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

«Є категорія людей, які за своїми функціональними обов’язками мали залишитися в місті Харкові, до цієї категорії належить і моя посада. Що стосується цивільних спеціальностей – лікарів, вчителів тощо – у кожного з них своя історія. Хтось рятував дітей, і після того повертався, хтось на емоціях не може якісно виконувати свої посадові обов’язки, коли справа і зліва лунають вибухи, а по вулицях їздять російські танки», – розповів Синєгубов.

Якщо говорити про відсоток людей, які б взяли російський паспорт, то особиста думка голови ОВА – це 0%, адже вони не варті нашої уваги, щоб їх зараховувати у якісь відсотки.

Наразі адміністрація Харківської ОВА працює в штатному режимі, в іншому приміщенні, частина людей працює дистанційно.

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме.

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть.