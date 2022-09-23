Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Голова Харківської ОДА пояснив, що буде з місцевими керівниками, які зникли під час війни
 Будівля харківської ОДА вже не підлягає відновленню 
фото з відкритих джерел

«Є категорія людей, які за своїми функціональними обов’язками мали залишитися в місті Харкові» 

На Харківщині ті люди, які займали керівні посади, виїхали з Харкова і не повернулися, за переконанням голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мають бути звільнені. Про це він сказав у розмові з «Главкомом».

«Є категорія людей, які за своїми функціональними обов’язками мали залишитися в місті Харкові, до цієї категорії належить і моя посада. Що стосується цивільних спеціальностей – лікарів, вчителів тощо – у кожного з них своя історія. Хтось рятував дітей, і після того повертався, хтось на емоціях не може якісно виконувати свої посадові обов’язки, коли справа і зліва лунають вибухи, а по вулицях їздять російські танки», – розповів Синєгубов.

Якщо говорити про відсоток людей, які б взяли російський паспорт, то особиста думка голови ОВА – це 0%, адже вони не варті нашої уваги, щоб їх зараховувати у якісь відсотки.

Наразі адміністрація Харківської ОВА працює в штатному режимі, в іншому приміщенні, частина людей працює дистанційно.   

Нагадаємо, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що місце перебування багатьох очільників деокупованих міст невідоме

До слова, рашисти не полишили ідею захоплення міста Харкова та Харківської області, вважає голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Однак наразі реалізувати вони цього не можуть. 

Читайте також: Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік
Теги: історія паспорт Харківщина Олег Синєгубов танки

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олег Синєгубов очолює прифронтову Харківську область з кінця 2021-го
Олег Синєгубов: Роботи для СБУ на звільненій Харківщині – не на один рік інтерв'ю
Вчора, 09:00
Рашисти били з «Ураганів»
 Удар по Харкову. Синєгубов показав, що сталося з центром міста (фото) 
9 вересня, 17:52
Окупанти вдарили по двох районах Харкова
Ракетний удар по Харкову: Синєгубов повідомив про постраждалих
12 вересня, 16:28

Події в Україні

Скількох захисників щодня втрачає Україна: дані від президента
Скількох захисників щодня втрачає Україна: дані від президента
Повітряні сили повідомили хороші новини з Дніпропетровщини (відео)
Повітряні сили повідомили хороші новини з Дніпропетровщини (відео)
Протягом доби авіація ЗСУ уразила десять позицій противника – Генштаб
Протягом доби авіація ЗСУ уразила десять позицій противника – Генштаб
«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
«Ціна полону». У звільненого із полону захисника Маріуполя – страшна травма руки (фото)
Зенітники збили ворожий вертоліт Мі-8 (відео)
Зенітники збили ворожий вертоліт Мі-8 (відео)
На Харківщині виявлено нові місця масових поховань (фото)
На Харківщині виявлено нові місця масових поховань (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
162K
П'ять хороших новин 22 вересня, які наближають перемогу 
121K
Аналітики ISW дали прогноз, до чого призведе жорсткий підхід Кремля до мобілізації
109K
СБУ визнала небезпеку видачі Медведчука Путіну
87K
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
71K
Зганяють людей на вулиці під музику. Як проходять «референдуми» в окупації
64K
Герой «Азовсталі» звернувся до українців із проханням

Новини

ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
Вчора, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
Вчора, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59
Резерви закінчуються: Росія жене на війну викладачів військових училищ
20 вересня, 07:12

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту