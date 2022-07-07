Росіяни кинули до в’язниці мера-зрадника з Куп’янська – Синєгубов

Росіяни спочатку використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають

Міський голова Куп’янська Геннадій Мацегора, який зрадив Україну, був заарештований росіянами та зараз перебуває у них під вартою. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Харківський губернатор нагадав, що Мацегора перейшов на бік ворога в перші ж дні війни та усіляко сприяв російським окупантам у Куп'янську – забезпечував їх транспортом, житлом, пальним та їжею. І зараз, вочевидь, став їм уже непотрібний.

В лютому Харківська обласна прокуратура повідомила Мацегорі про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та у державній зраді.

«Як бачимо, на зрадників у будь-якому разі не чекає нічого хорошого, адже вони не потрібні й самим росіянам. Для окупантів це уже стало системою. Спочатку вони використовують зрадників та їхній ресурс, а згодом їх прибирають. Вкотре наголошую – добровільна співпраця з ворогом це тяжкий злочин, за який чекає невідворотне покарання», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, 27 лютого в соцмережах з’явилося відео, де міський голова міста Куп'янськ Харківської області Геннадій Мацегора публічно заявив про те, що російські окупанти взяли місто під контроль. Мацегора заявив, що провів перемовини з військовими Російської Федерації і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

28 лютого Харківська обласна прокуратура повідомила меру Куп‘янська про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади, а також у державній зраді.

Згодом з'явилася інформація, що Геннадій Мацегора втік до Росії.

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