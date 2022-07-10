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  4. Синєгубов пояснив складність перехоплення ракет, випущених по Харкову
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    Події в Україні

    Синєгубов пояснив складність перехоплення ракет, випущених по Харкову

    Синєгубов пояснив складність перехоплення ракет, випущених по Харкову
    фото ілюстративне

    Ракети долітають за 30-40 секунд

    Українські військові перехоплюють частину ракет, які росіяни випускають по Харкову. Однак через певний нюанс інші ракети досягають своїх цілей. Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов в Telegram.

    Синєгубов зазначив, що російські ракети, які випускають з території Росії долітають за 30-40 секунд через близькість розташування міста до кордону.

    «Системи протиповітряної та протиракетної оборони, які б могли закрити небо Харкова від російських ракет існують. Проте хочу зазначити, що те, що до нас прилітає не дорівнює тій кількості ракет, які випускають з території Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

    Очільник ОВА запевняє, що наразі військовими робиться все задля убезпечення міста від постійних обстрілів. За останню добу Харків та область знову потерпали від ракетних ударів, внаслідок чого загинула одна людина, ще 10 були поранені. Також була зруйнована школа та будинки.

    Нагадаємо, триває 137-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти України. Відзначено переміщення окремих підрозділів ворога в район Білогорівки на Луганщині.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Синєгубов пояснив складність перехоплення ракет, випущених по Харкову