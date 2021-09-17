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    Хотіла зробити селфі: українська туристка в Іспанії зірвалася в прірву

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    Дівчина отримала важкі травми - Хотіла зробити селфі: українська туристка в Іспанії зірвалася в прірву
    Дівчина отримала важкі травми
    Фото Depositphotos

    Українська туристка в Іспанії впала з кручі, намагаючись зробити фото

    Українська мандрівниця захотіла зробити селфі в популярному туристичному місці і зірвалася в прірву, ледь не загинувши. Про це пише Murcia Today.

    26-річна туристка з України захотіла зробити селфі на популярній пам'ятці «Балкон Середземномор'я» в іспанському місті Бенідорм.

    Згідно зі свідченнями очевидців, намагаючись зробити знімок дівчина залізла на перила, які захищають край обриву, однак втратила рівновагу і зірвалася з кручі в море.

    Екстрені служби оперативно прибули на місце події – незважаючи на несприятливі погодні умови, одному з рятувальників вдалося дістатися до українки, яка знепритомніла і отримала серйозні травми при падінні.

    Дівчину евакуювали в порт Бенідорм, звідти туристку перевезли в головну лікарню Аліканте, де медики надали їй допомогу.

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    Теги: селфі Іспанія порт море
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    Хотіла зробити селфі: українська туристка в Іспанії зірвалася в прірву