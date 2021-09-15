МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців

Туреччина у списку зацікавлень посідає четверте місце, а Єгипту взагалі нема

Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів. З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.

«Інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 мільйонів разів. Цей ресурс ми створили минулого року, і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей», – йдеться у повідомленні.

10 країн, які найчастіше переглядають на карті

Польща;

Італія;

Іспанія;

Туреччина;

Греція;

Німеччина;

Чехія;

Франція;

Португалія;

Кіпр.

У МЗС зазначили, що попри пандемію, більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям. Десь за умови наявності документів про проходження повного курсу вакцинації від Covid-19 чи негативного ПЛР-тесту, а кудись в'їхати можливо лише за умови проходження карантину.

Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни можна дізнатись з інтерактивної онлайн-мапи.

Нагадаємо, що турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%.

У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.