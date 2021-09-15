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    МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців

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    МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців
    фото з відкритих джерел

    Туреччина у списку зацікавлень посідає четверте місце, а Єгипту взагалі нема

    Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів. З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.

    «Інтерактивною картою МЗС з моменту запуску скористалися вже 10 мільйонів разів. Цей ресурс ми створили минулого року, і за цей час він став одним із найбільш популярних онлайн-інструментів для планування подорожей», – йдеться у повідомленні.
    10 країн, які найчастіше переглядають на карті

    • Польща;
    • Італія;
    • Іспанія;
    • Туреччина;
    • Греція;
    • Німеччина;
    • Чехія;
    • Франція;
    • Португалія;
    • Кіпр.

    У МЗС зазначили, що попри пандемію, більшість популярних туристичних напрямків доступні українцям. Десь за умови наявності документів про проходження повного курсу вакцинації від Covid-19 чи негативного ПЛР-тесту, а кудись в'їхати можливо лише за умови проходження карантину.

    Детальніше про актуальний режим в'їзду та транзиту до конкретної країни можна дізнатись з інтерактивної онлайн-мапи.

    Нагадаємо, що турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%.

    У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

    Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

    Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.

    Теги: Туреччина МЗС ЄС Польща Німеччина Греція відпочинок Чехія Франція Італія туризм Данія Іспанія Португалія українці Кіпр мандрівка
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    МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців