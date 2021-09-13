У Барселоні тисячі протестуючих вимагали відокремлення Каталонії (фото)

Участь у ході взяти понад 100 тис. людей

У Барселоні відбулася масштабна хода прихильників відокремлення Каталонії від Іспанії. До заходу приєдналися понад 100 тис. людей. Про це пише Reuters.

Мітинг організувала сепаратистська організація «Каталонські національні збори» (ANC). Захід приурочили до національного дня Каталонії, який щорічно відзначають 11 вересня.

За інформацією поліції, ходу відвідали 108 тис. людей.

Акція стала першою після того, як у червні іспанська влада помилувала дев'ятьох лідерів руху за незалежність регіону. Деякі із них навіть взяли участь у ході.

Ця акція відбулася у період відносно невисокої напруги між Барселоною і Мадридом. А все через те, що центральний та регіональний уряд виступили за діалог, попри протилежні погляди на незалежність.

Нагадаємо, восени 2020 року іспанська газета El Periodico із посиланням на суддю Хоакіна Аґірре (Joaquín Aguirre), котрий займався розслідуванням втручання Росії в каталонські події, стверджувала, що група росіян пропонувала тодішньому керівнику Каталонії Карлесу Пучдемону відрядити 10 тисяч російських бойовиків, а ще надати 300 мільйонів доларів. В обмін на це Каталонія мала після здобуття незалежності передовсім визнати Крим російським.

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