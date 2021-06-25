У Гібралтарі буде побудований новий завод з виробництва зеленого водню

Потужність інноваційного водневого підприємства – 237 МВт

Іспанські компанії Fisterra Energy, Enagás і White Summit Capital представили проект, який буде включати в себе створення заводу з виробництва зеленого водню потужністю 237 МВт в затоці Альхесірас, де знаходиться найбільший порт півдня Іспанії, – повідомляє H2 View.

Підприємство буде розташоване недалеко від мережі газопроводів, що дозволить доставляти зелений водень національним і міжнародним споживачам.

Відповідно до дорожньою картою за воднем, розробленої іспанським Міністерством з питань екологічного переходу і демографічних викликів, цей проект сприятиме виробленню електроенергії, декарбонізації великих промислових компаній, і забезпеченні екологічно чистим паливом вантажного і громадського транспорту, а також поїздів.

Крім того, водень може використовуватися в якості екологічно чистого палива для морського транспорту (порт Альхесірас стане тоді ключовим хабом для постачання суден на водневих паливних елементах), а також виробництва зеленого аміаку.

Проект допоможе поліпшити якість повітря в затоці Альхесірас і всього південного узбережжя Іспанії, а також зробити порт Альхесірас одним з міжнародних лідерів на ринку виробництва і поставок екологічно чистого водню.