У Гібралтарі буде побудований новий завод з виробництва зеленого водню

У Гібралтарі буде побудований новий завод з виробництва зеленого воднюнова енергія
Бухта Альхесірас і однойменний порт в Гібралтарській затоці
Потужність інноваційного водневого підприємства – 237 МВт
Іспанські компанії Fisterra Energy, Enagás і White Summit Capital представили проект, який буде включати в себе створення заводу з виробництва зеленого водню потужністю 237 МВт в затоці Альхесірас, де знаходиться найбільший порт півдня Іспанії, – повідомляє H2 View.
Підприємство буде розташоване недалеко від мережі газопроводів, що дозволить доставляти зелений водень національним і міжнародним споживачам.
Відповідно до дорожньою картою за воднем, розробленої іспанським Міністерством з питань екологічного переходу і демографічних викликів, цей проект сприятиме виробленню електроенергії, декарбонізації великих промислових компаній, і забезпеченні екологічно чистим паливом вантажного і громадського транспорту, а також поїздів.
Крім того, водень може використовуватися в якості екологічно чистого палива для морського транспорту (порт Альхесірас стане тоді ключовим хабом для постачання суден на водневих паливних елементах), а також виробництва зеленого аміаку.
Проект допоможе поліпшити якість повітря в затоці Альхесірас і всього південного узбережжя Іспанії, а також зробити порт Альхесірас одним з міжнародних лідерів на ринку виробництва і поставок екологічно чистого водню.
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