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    У Гібралтарі буде побудований новий завод з виробництва зеленого водню

    нова енергія
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    Бухта Альхесірас і однойменний порт в Гібралтарській затоці &nbsp; - У Гібралтарі буде побудований новий завод з виробництва зеленого водню

    Бухта Альхесірас і однойменний порт в Гібралтарській затоці

     

    Фото: h2-view.com

    Потужність інноваційного водневого підприємства – 237 МВт

    Іспанські компанії Fisterra Energy, Enagás і White Summit Capital представили проект, який буде включати в себе створення заводу з виробництва зеленого водню потужністю 237 МВт в затоці Альхесірас, де знаходиться найбільший порт півдня Іспанії, – повідомляє H2 View.

    Підприємство буде розташоване недалеко від мережі газопроводів, що дозволить доставляти зелений водень національним і міжнародним споживачам.

    Відповідно до дорожньою картою за воднем, розробленої іспанським Міністерством з питань екологічного переходу і демографічних викликів, цей проект сприятиме виробленню електроенергії, декарбонізації великих промислових компаній, і забезпеченні екологічно чистим паливом вантажного і громадського транспорту, а також поїздів.

    Крім того, водень може використовуватися в якості екологічно чистого палива для морського транспорту (порт Альхесірас стане тоді ключовим хабом для постачання суден на водневих паливних елементах), а також виробництва зеленого аміаку.

    Проект допоможе поліпшити якість повітря в затоці Альхесірас і всього південного узбережжя Іспанії, а також зробити порт Альхесірас одним з міжнародних лідерів на ринку виробництва і поставок екологічно чистого водню.

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    Теги: Іспанія завод порт водень
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    У Гібралтарі буде побудований новий завод з виробництва зеленого водню