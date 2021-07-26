Безвіз повертається: Іспанія відкриває кордони для туристів з України

Також дозволяється в’їзд для тих українців, які мають довідку про одужання

Подорожувати можуть громадяни, які мають свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на коронавірус

З 27 липня українським туристам відкрила свої кордони Іспанія. Про це повідомив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на сторінці у Twitter.

«Іспанія з 27 липня відкривається для українців згідно з рішенням Ради ЄС. Безвіз повертається. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС», – зазначив міністр.

Подорожувати можуть громадяни, які мають свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест на коронавірус.

Мова йде про негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до подорожі або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду. Також дозволяється в’їзд для тих українців, які мають довідку про одужання.

Нагадаємо, Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних, подорожей для громадян України.

Також Нідерланди відкрили кордони для всіх українців. Тим часом Україна планує запровадити самоізоляцію для невакцинованих мандрівників.

Крім того, Польща запровадила нові вимоги для авіатуристів. Вони стосуються й українців.