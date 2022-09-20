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Гроші, прапор РФ і гелікоптер: грабіжник банку у Грузії висунув вимоги (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Гроші, прапор РФ і гелікоптер: грабіжник банку у Грузії висунув вимоги (відео)
Грабіжник одягнений у військову форму, обличчя його приховує маска
фото скріншот відео

Серед 12 заручників щонайменше троє жінок

У грузинському місті Кутаїсі озброєний чоловік увірвався у відділення «Банку Грузії» і взяв 12 заручників. Він висунув низку нових умов. Чоловік зажадав до вже заявлених $2 млн, російський прапор, гелікоптер і рацію. Про це повідомляє видання «Новости Грузія».

Дві жінки, яких він відпустив, кажуть, що двері до банку заміновані. За даними МВС Грузії, у банку залишаються 12 заручників. На місці мобілізовано сили спецназу, бригади «швидкої» та пожежні машини.

Грабіжник одягнений у військову форму, обличчя його приховує маска. За його словами, вибуховий пристрій, встановлений біля входу, буде приведений у дію, якщо поліція розпочне штурм. На тілі у нього закріплено обладнання, схоже на детонатори.

Серед 12 заручників щонайменше троє жінок. Термін ультиматуму вже минув.

Як пише видання, за останні два роки, разом із сьогоднішнім випадком, у Грузії було п'ять великих інцидентів із захопленням заручників. Окрім одного випадку, об'єктом нападу завжди ставали відділення «Банку Грузії». Усі випадки обходилися без жертв, в одному грабіжнику вдалося втекти з викупом.

Слідство розпочато за чотирма статтями КК Грузії, які передбачають протиправне придбання-зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів, терористичний акт та захоплення заручників у терористичних цілях. «Вмонтований секундомір. Він не жартує», - каже на відео один із заручників, підтверджуючи слова терориста.

Нагадаємо, Грузини вигнали туристів з автобуса за вигук «Слава Росії». Також прокуратура Грузії спростувала інформацію ЗМІ про те, що суд присяжних міста Руставі виправдав таксиста, який кинув двох російських туристів на Гомборському перевалі після того, як між ними виник конфлікт через українську музику. Напередодні низка грузинських та українських ЗМІ розтиражували цю історію із посиланням на адвокатів. 

Теги: прапор Грузія машини пограбування гелікоптер поліція чоловік відео штурм

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