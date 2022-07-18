  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Грузія може запровадити візовий режим для громадян РФ
рус
    Політика

    Грузія може запровадити візовий режим для громадян РФ

    Грузія може запровадити візовий режим для громадян РФ
    фото з відкритих джерел

    На початку травня дослідницькі компанії оцінювали цифру росіян, які переселилися до Грузії у 40 тис. осіб

    Запровадження візового режиму з Росією через масовий в'їзд росіян до Грузії після початку війни в Україні вимагає опозиційна партія «Європейські демократи». Про це повідомляє Newsgeorgia.

    За словами лідера партії Ніколоза Вашакідзе, міграція з Росії до Грузії, яка стрімко розвивається, «турбує вже всіх, окрім керівництва країни».

    «У світі є безліч прикладів того, яку небезпеку становить різка зміна демографічної картини для будь-яких, зокрема могутніх країн», – заявив він, коментуючи ініціативу партії.

    За його словами, уряд країни не говорить про проблему, не намагається зупинити та контролювати «процес напливу громадян із ворожої окупаційної держави».

    Вашакідзе зазначає, що з Росії до Грузії прибуває активний, матеріально заможний прошарок, який легко адаптується та консолідується, і невідомо, як у цей процес рано чи пізно втрутиться влада РФ та її спецслужби.

    Точна кількість росіян, які переїхали до Грузії після початку війни в Україні, невідома. На початку травня незалежні дослідницькі компанії оцінювали цифру росіян, які переселилися до Грузії у 40 тис. осіб.

    Потік мігрантів є різнорідним, зазначає видання, серед них – опозиціонери та активісти, які побоювалися переслідування, просто незгодні з політикою російського керівництва, молоді люди, які уникають військового призову і ті, хто побоювався, що Росія «закривається».

    Дуже велика категорія серед тих, хто приїхав до Грузії, – IT-фахівці, які працюють на західні компанії, котрі організовано перевезли до Грузії цілі офіси.

    З квітня у Грузії почався бум на ринку нерухомості, різко злетіли ціни продажу та оренди квартир. Грошові перекази з РФ, які до весни становили не більше ніж $30 млн на місяць, у квітні зросли вчетверо і досягли піку у травні, перевищивши $300 млн, пише видання.

    Як повідомлялося, росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз. На кордоні Росії з Грузією біля КПП у Ларсі утворились 12-годинні затори. Охочі виїхати у такий спосіб з РФ зазначають, що така ситуація на дорозі уже триває другий день.

    Теги: росія окупанти війна візи Грузія Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Грузія може запровадити візовий режим для громадян РФ