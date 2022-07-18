Грузія може запровадити візовий режим для громадян РФ

На початку травня дослідницькі компанії оцінювали цифру росіян, які переселилися до Грузії у 40 тис. осіб

Запровадження візового режиму з Росією через масовий в'їзд росіян до Грузії після початку війни в Україні вимагає опозиційна партія «Європейські демократи». Про це повідомляє Newsgeorgia.

За словами лідера партії Ніколоза Вашакідзе, міграція з Росії до Грузії, яка стрімко розвивається, «турбує вже всіх, окрім керівництва країни».

«У світі є безліч прикладів того, яку небезпеку становить різка зміна демографічної картини для будь-яких, зокрема могутніх країн», – заявив він, коментуючи ініціативу партії.

За його словами, уряд країни не говорить про проблему, не намагається зупинити та контролювати «процес напливу громадян із ворожої окупаційної держави».

Вашакідзе зазначає, що з Росії до Грузії прибуває активний, матеріально заможний прошарок, який легко адаптується та консолідується, і невідомо, як у цей процес рано чи пізно втрутиться влада РФ та її спецслужби.

Точна кількість росіян, які переїхали до Грузії після початку війни в Україні, невідома. На початку травня незалежні дослідницькі компанії оцінювали цифру росіян, які переселилися до Грузії у 40 тис. осіб.

Потік мігрантів є різнорідним, зазначає видання, серед них – опозиціонери та активісти, які побоювалися переслідування, просто незгодні з політикою російського керівництва, молоді люди, які уникають військового призову і ті, хто побоювався, що Росія «закривається».

Дуже велика категорія серед тих, хто приїхав до Грузії, – IT-фахівці, які працюють на західні компанії, котрі організовано перевезли до Грузії цілі офіси.

З квітня у Грузії почався бум на ринку нерухомості, різко злетіли ціни продажу та оренди квартир. Грошові перекази з РФ, які до весни становили не більше ніж $30 млн на місяць, у квітні зросли вчетверо і досягли піку у травні, перевищивши $300 млн, пише видання.

Як повідомлялося, росіян, які масово тікають у Грузію, очікує неприємний сюрприз. На кордоні Росії з Грузією біля КПП у Ларсі утворились 12-годинні затори. Охочі виїхати у такий спосіб з РФ зазначають, що така ситуація на дорозі уже триває другий день.