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Росіяни розпочали будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону і Кримом

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни розпочали будівництво залізниці між Ростовом-на-Дону і Кримом
Окупанти заявляють, що залізниця пройде територією Запорізької області
фото з відкритих джерел

Збудована залізниця має проходити через Бердянськ і Маріуполь

Розпочалося будівництво залізниці, яка має з'єднати Ростов-на-Дону та Крим, і проходитиме через територію Запорізької області. Про це сказав так званий губернатор окупованої Запорізької області Євгеній Балицький, пише російське пропагандистське видання «РИА Новости».

«Другий проєкт, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Проєкт вже розпочато. Якимівка розташована нижче Мелітополя на південному заході, це якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво», – розповідає Балицький.

За його словами, це дозволить убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілів.

«Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, нехай і без електричної тяги, ми вирішимо завдання військових. І, найголовніше, вирішується питання вивезення зерна на континент, вивезення залізної руди, металобрухту, вугілля та багатьох елементів, які нам сьогодні треба пов'язати з великою землею», – каже очільник окупаційної адміністрації РФ.

Він також зазначає, що їздити через Кримський міст стало небезпечно.

Нагадаємо, російські загарбники, ймовірно, зайнялися будівництвом нового бар'єрного захисту біля Кримського мосту в спробі захистити інфраструктуру від ударів морськими дронами.

Теги: будівництво залізниця Запорізька область Кримський міст

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