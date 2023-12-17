Росія заявила про атаку безпілотників у трьох областях

ППО нібито знищила 33 безпілотники

У ніч на 17 грудня Росію нібито атакували безпілотники. Про це повідомило Міністерство оборони країни-агресорки.

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«Сьогодні вночі припинено спробу терористичної атаки БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», – пишуть окупанти.

У повідомленні йдеться про знищення 33 українських безпілотників літакового типу.

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Російська ППО нібито працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Нагадаємо, Курська область країни-агресорки в ніч проти 16 грудня опинилася під атакою дронів. Росіяни заявили, що пошкоджена компресорна станція та лінія електропередач.

Як повідомлялося, увечері 15 грудня в тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Розважаєв та Міноборони РФ повідомили про роботу ППО по безпілотниках. Повідомляли про начебто збиття над Кримом 26 безпілотників.

До слова, у тимчасово захопленому Генічеську на Херсонщині ввечері 15 грудня пролунали потужні вибухи. Глава окупаційної адміністрації Володимир Сальдо заявив про масовану ракетну атаку на місто.