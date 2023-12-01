Пожежа на ринку в Ростові, вибух у Кропивницькому: головне за ніч

На найбільшому ринку в Ростові спалахнула пожежа

У ніч на 1 грудня в Кропивницькому пролунали звуки вибухів. У Ростові горів найбільший речовий ринок «Тємєрнік». Стало відомо, скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 1 грудня, щоб ви були в курсі подій.

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Вибух у Кропивницькому

Уночі 1 грудня в Кропивницькому Кіровоградської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу застосування авіаційного озброєння. Згодом повідомили про ракети у напрямку Кропивницького.

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Офіційної інформації станом на зараз немає.

У Ростові спалахнула пожежа

У російському місті Ростові масштабно горів найбільший речовий ринок «Тємєрнік». Попередньо, пожежа почалася в одному з торгових павільйонів, після чого перекинулася і на інші.

Площа пожежі становила 1000 кв м. Торговці намагалися врятувати свій товар і заважали гасити вогонь. Місцеві жителі також повідомляли про звуки вибухів. Ймовірно, вибухала піротехніка або електропроводка.

Скільки цивільних українців вбили росіяни за 2023 рік

Російські окупанти за 11 місяців 2023 року майже 60 тис. разів обстріляли населені пункти України, унаслідок чого загинули дві тисячі цивільних українців. Про це розповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час зустрічі із послами країн G7.

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«За 11 місяців цього року росіяни 59 тис. разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України. У результаті 11 тис. громадян постраждали, а 2 тисячі – загинули», – сказав міністр.

За його словами, найбільше обстрілів було здійснено в Запорізькій, Херсонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

The Economist оцінив шанси Путіна на перемогу

The Economist опублікував статтю із назвою «Путін, схоже, перемагає у війні в Україні – поки що». На думку The Economist, вперше з початку вторгнення виглядає так, що Путін може перемогти.

Причина того, що перемога ворога у війні можлива, полягає у тому, що зараз жодна зі сторін не в змозі вигнати іншу із контрольованих територій. У боях за Авдіївку Росія втрачає понад 900 людей щодня і така війна може тривати багато років.

На думку The Economist, принаймні у 2024 році Росія матиме сильніші позиції для боротьби, бо має більше безпілотників і артилерійських снарядів. А також тому, що Путін миритиметься з великими втратами серед своїх людей.

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Захід міг би зробити набагато більше, щоб розчарувати Путіна. Якби він ухвалив рішення, то міг би розгорнути промислові та фінансові ресурси, які затьмарюють російські. Європа має розглядати Путіна як головну довгострокову загрозу своїй безпеці.

Ізраїль знав про плани ХАМАСу за рік до нападу

Ізраїльські офіційні особи отримали план дій ХАМАСу про напад 7 жовтня більше, ніж за рік до того, як його було реалізовано. Про це пише The New York Times.

У плані не вказувалася дата початку операції, але в ньому докладно описувався порядок дій, спрямований на руйнування укріплень навколо Сектора Гази, захоплення ізраїльських міст і штурм ключових військових баз. ХАМАС слідував плану з приголомшливою точністю.

Документ був поширений серед представників ізраїльської армії та розвідки, але вони не сприйняли план серйозно, бо вважали його надто складним для ХАМАСу.