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Кремль повідомив про нічний приїзд Путіна в Ростов (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Кремль повідомив про нічний приїзд Путіна в Ростов (відео)
Путіна у штабі в Ростові супроводжували Шойгу та Герасимов
фото: скріншот із відео

У Ростові Путін ознайомився з «новими зразками військової техніки»

Російський диктатор Володимир Путін після візиту до Казахстану нібито заїхав до Ростова-на-Дону. Про це повідомив його прессекретар Дмитро Пєсков.

Речник президента РФ каже, що Путін відвідав штаб Південного військового округу, заслухав доповіді про хід «спеціальної військової операції» та ознайомився з «новими зразками військової техніки».

Путіна у штабі супроводжували міністр оборони Сергій Шойгу, начальник генштабу міноборони РФ Валерій Герасимов та інші воєначальники.

У мережі з’явилося відео візиту Путіна до Ростова. На ньому видно, що приїзд був у темну пору доби.

До слова, українська військова розвідка каже, що російський диктатор Володимир Путін може мати щонайменше трьох двійників, що свідчить про страхи кремлівського режиму. 

Теги: війна росія путін

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