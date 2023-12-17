«Бавовна» в Росії: дрони атакували військовий аеродром (відео)

Момент нічної атаки безпілотників на російський Морозовськ потрапив на відео

У ніч на 17 грудня, за попередніми даними, безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

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Губернатор регіону Василь Голубєв стверджує, що «більшість безпілотників знищено, жертв немає».

«Сьогодні рано-вранці сили ППО відбили масову атаку безпілотників літакового типу на територію Ростовської області в районі Морозовська та Каменська. Більшість безпілотників було знищено. Жертв немає», – написав він у телеграм-каналі.

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Момент нічної атаки безпілотників на Морозовськ потрапив на відео.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.