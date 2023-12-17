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З’явилися фото наслідків атаки дронів на російський аеродром

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З’явилися фото наслідків атаки дронів на російський аеродром
Пошкоджений літак у результаті атаки дронів на російський аеродром
фото із соцмережі

Дрони атакували Морозовськ на Ростовщині

У мережі з’явилися фото наслідків нічної атаки безпілотників на аеродром в Морозовську Ростовської області.

На фото видно, що в результаті удару зазнав пошкодження, як мінімум, один літак.

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Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Теги: безпілотник росія вибух

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