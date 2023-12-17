З’явилися фото наслідків атаки дронів на російський аеродром

Пошкоджений літак у результаті атаки дронів на російський аеродром

Дрони атакували Морозовськ на Ростовщині

У мережі з’явилися фото наслідків нічної атаки безпілотників на аеродром в Морозовську Ростовської області.

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На фото видно, що в результаті удару зазнав пошкодження, як мінімум, один літак.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники.

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Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.