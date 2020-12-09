Ілон Маск розкритикував владу Каліфорнії і переїхав до Техасу

Маск вважає, що влада Каліфорнії стала сприймати «інноваторів» як належне

Засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що покинув Каліфорнію та переїхав жити в Техас.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За словами бізнесмена, влада Каліфорнії стала сприймати «інноваторів» як належне. Керівництво штату Маск порівняв із уболівальниками спортивної команди, яка завжди перемагає.

«У влади почала розвиватися тенденція до самовдоволення як у керівників. Вони звикли до перемог і сприймають їх як належне», – заявив Маск.

За його словами, переїзд у Техас готувався декілька місяців.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Маск переїде в Техас щоб заощадити мільярди на податку на прибуток. У Каліфорнії цей податок найвищий у США, в Техасі податку на рівні штату немає.

У Техасі вже розташовані один із заводів Tesla, один із комплексів SpaceX і штаб–квартира The Boring Company.

Раніше повідомлялося, що Маск розглядає можливість покупки виробника звичайних машин, відзначаючи, що у компанії підприємця достатньо грошей для придбання BMW, Volkswagen або Ford.

Нагадаємо, що Tesla відкликає тисячі своїх автомобілів.

До слова, Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною світу.