Том Круз полетить у космос для зйомок чергового бойовика

Представники NASA запевнили Круза в тому, що ця місія цілком здійсненна

Голлівудський актор Том Круз планує полетіти в космос для зйомок в одній з фінальних частин франшизи «Місія: нездійсненна». Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело.

Відзначається, що артист готовий витратити велику суму грошей на реалізацію свого плану і вже веде переговори про це з представниками Національного управління США з аеронавтики й дослідженню космічного простору (NASA). Ті, своєю чергою, нібито запевнили Круза в тому, що ця місія цілком здійсненна.

У травні стало відомо, що компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска вирішила зняти перший в світі бойовик в космосі за участю Круза. Зазначалося, що до проєкту, який знаходиться на ранній стадії розробки, також залучили NASA.

В рамках серії «Місія: нездійсненна» планується вихід сьомої та восьмої частин. Вони стануть завершальними фільмами франшизи. Вихід стрічок спочатку був запланований на 2021 і 2022 роки відповідно, однак через пандемію коронавірусу точні дати їх виходу залишаються невідомі.

Нагадаємо, що в Україні зніматимуть серіал про космос.