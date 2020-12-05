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    У світі

    Том Круз полетить у космос для зйомок чергового бойовика

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    <p>Артист готовий витратити велику суму грошей на реалізацію свого плану</p> - Том Круз полетить у космос для зйомок чергового бойовика

    Артист готовий витратити велику суму грошей на реалізацію свого плану

    Представники NASA запевнили Круза в тому, що ця місія цілком здійсненна

    Голлівудський актор Том Круз планує полетіти в космос для зйомок в одній з фінальних частин франшизи «Місія: нездійсненна». Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело.

    Відзначається, що артист готовий витратити велику суму грошей на реалізацію свого плану і вже веде переговори про це з представниками Національного управління США з аеронавтики й дослідженню космічного простору (NASA). Ті, своєю чергою, нібито запевнили Круза в тому, що ця місія цілком здійсненна.

    У травні стало відомо, що компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска вирішила зняти перший в світі бойовик в космосі за участю Круза. Зазначалося, що до проєкту, який знаходиться на ранній стадії розробки, також залучили NASA.

    В рамках серії «Місія: нездійсненна» планується вихід сьомої та восьмої частин. Вони стануть завершальними фільмами франшизи. Вихід стрічок спочатку був запланований на 2021 і 2022 роки відповідно, однак через пандемію коронавірусу точні дати їх виходу залишаються невідомі.

    Нагадаємо, що в Україні зніматимуть серіал про космос.

    Теги: США космос NASA артист SpaceX актор
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