Том Круз полетить у космос для зйомок чергового бойовика
Артист готовий витратити велику суму грошей на реалізацію свого плану
Представники NASA запевнили Круза в тому, що ця місія цілком здійсненна
Голлівудський актор Том Круз планує полетіти в космос для зйомок в одній з фінальних частин франшизи «Місія: нездійсненна». Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело.
Відзначається, що артист готовий витратити велику суму грошей на реалізацію свого плану і вже веде переговори про це з представниками Національного управління США з аеронавтики й дослідженню космічного простору (NASA). Ті, своєю чергою, нібито запевнили Круза в тому, що ця місія цілком здійсненна.
У травні стало відомо, що компанія SpaceX мільярдера Ілона Маска вирішила зняти перший в світі бойовик в космосі за участю Круза. Зазначалося, що до проєкту, який знаходиться на ранній стадії розробки, також залучили NASA.
Нагадаємо, що в Україні зніматимуть серіал про космос.