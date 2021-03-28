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    Індія поновить поставки вакцини AstraZeneca для Covax у травні

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    Поставки вакцини AstraZeneca повністю розпочнуться знову до&nbsp;травня - Індія поновить поставки вакцини AstraZeneca для Covax у травні
    Поставки вакцини AstraZeneca повністю розпочнуться знову до травня

    На сьогодні Covax доставив 32 мільйони доз вакцини в 61 країну

    Програма доступу до вакцин від коронавірусу Covax, підтримувана Всесвітньою організацією охорони здоров’я, передбачає, що Інститут сироватки Індії (SII) відновить повні поставки вакцини AstraZeneca для неї в травні. Про це пише Reuters з посиланням на ЮНІСЕФ.

    «Очікується, що поставки вакцини SII/AstraZeneca повністю розпочнуться знову до травня, а договірні поставки досягнуть повного розподілу для кожного учасника до травня, прискорюючись після цього», – заявила представник ЮНІСЕФ.

    В ЮНІСЕФ додали, що Covax – програма доступу до вакцин від Covid-19 країн з нижчим рівнем доходів – веде переговори з Нью-Делі, щоб забезпечити «деякі постачання» і у квітні.

    Covax очікував в цілому 90 мільйонів доз від SII в березні та квітні, з яких він поки отримав близько 28 мільйонів.

    Індія, найбільший у світі виробник вакцин, заявила в п’ятницю, що зробить внутрішні щеплення від Covid-19 пріоритетом у зв’язку з ростом кількості інфекцій, і повідомила про своє рішення міжнародних партнерів.

    Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявив в п’ятницю, що рішення Індії в цілому «зрозуміло», але ВООЗ веде переговори та повинна надавати дози іншим країнам.

    Він додав, що на сьогодні Covax доставив 32 мільйони доз вакцини в 61 країну. Але 36 країн все ще чекають препарат, щоб почати щеплення.

    Нагадаємо, 25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

    Як повідомляв очільник МОЗ Максим Степанов, перша партія китайської вакцини Sinovac складає 200 тисяч доз.

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    Теги: Індія Максим Степанов щеплення вакцинація ВООЗ
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