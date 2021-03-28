Бразилія відмовляється реєструвати російський «Спутнік»

В Україні поширення російської вакцини розглядають як пропагандистський захід

Санітарні служби країни не отримали належної інформації про російський протикоронавірусний препарат

Бразильське національне агентство з санітарного нагляду (Anvisa) призупинило розгляд заявки на реєстрацію вакцини «Спутнік V». Стверджується, що регулятору не була представлена необхідна інформація про препарат.

«Попри це рішення, Anvisa продовжує розгляд іншої інформації, представленої Uniao Quimica, що представляє Російський фонд прямих інвестицій у Бразилії», – йдеться в повідомленні Anvisa.

Uniao Quimica подала першу заявку на реєстрацію вакцини в Бразилії 15 січня. Anvisa відхилило заявку на наступний день і запросило додаткову інформацію про препарат. Друга заявка була подана 26 березня.

13 березня Міністерство охорони здоровʼя Бразилії повідомило про підписання контракту на покупку «Спутніка V». Раніше МОЗ США повідомив, що він радив владі Бразилії не купувати російські вакцини. Розробники «Спутніка V» назвали це спробами «дискредитувати вакцину неетичним і небезпечним для життя людей способом».

«Спутнік V» був зареєстрований в Росії в серпні 2020 року. Застосування російської вакцини схвалено в 57 країнах.

Раніше повідомлялось, що вчені з бразильського університету міста Рібейран-Прету розробили препарат для імунізації проти коронавірусу. Він називається ButanVac.