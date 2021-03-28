Лідер опозиції Венесуели Гуайдо заразився коронавірусом

«Після чотирьох днів перебування на карантині, я отримав позитивний результат тесту на Covid-19» – Гуайдо

Опозиціонер хворіє в легкій формі і знаходиться на самоізоляції.

Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заразився коронавірусом. Про це він повідомив в Twitter.

«Я хочу відповідально проінформувати країну про те, що після чотирьох днів перебування на карантині, викликаному деякими нездужанням... я отримав позитивний результат тесту на Covid-19», – написав Гуайдо.

Como Presidente Encargado, pero también como venezolano, y sobre todo como ser humano, quiero informarle responsablemente al país que, tras cuatro días de cuarentena producto de algunos malestares y pese a haber tomado precauciones, he dado positivo para Covid-19. — Juan Guaidó (@jguaido) March 28, 2021

Він зазначив, що хворіє в легкій формі і знаходиться на самоізоляції.

За даними Міністерства охорони здоров’я Венесуели, в країні з початку пандемії Covid-19 захворіли 154,9 тис. осіб. З них 143,4 тис. одужали, 1,5 тис. померли. За останню добу в країні зафіксували 740 випадків зараження коронавірусом.

Хуан Гуайдо – лідер опозиції Венесуели. На початку 2019 року на тлі масових протестів він оголосив себе тимчасовим президентом країни в знак незгоди з інавгурацією Ніколаса Мадуро, пообіцявши провести в країні дострокові вибори. Президентом Венесуели Гуайдо визнали США, Канада, а також ряд країн Європи та Латинської Америки. У свою чергу Мадуро назвав подію спробою державного перевороту. Його підтримали Росія, Туреччина, Куба, Болівія і Китай.

Нагадаємо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.

Як повідомлялося, Facebook заблокував сторінку президента Венесуели через дезінформацію про Covid.