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    Лідер опозиції Венесуели Гуайдо заразився коронавірусом

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    &laquo;Після чотирьох днів перебування на&nbsp;карантині, я&nbsp;отримав позитивний результат тесту на&nbsp;Covid-19&raquo; &ndash; Гуайдо - Лідер опозиції Венесуели Гуайдо заразився коронавірусом

    «Після чотирьох днів перебування на карантині, я отримав позитивний результат тесту на Covid-19» – Гуайдо

    Опозиціонер хворіє в легкій формі і знаходиться на самоізоляції.

    Лідер опозиції Венесуели Хуан Гуайдо заразився коронавірусом. Про це він повідомив в Twitter.

    «Я хочу відповідально проінформувати країну про те, що після чотирьох днів перебування на карантині, викликаному деякими нездужанням... я отримав позитивний результат тесту на Covid-19», – написав Гуайдо.

    Він зазначив, що хворіє в легкій формі і знаходиться на самоізоляції.

    За даними Міністерства охорони здоров’я Венесуели, в країні з початку пандемії Covid-19 захворіли 154,9 тис. осіб. З них 143,4 тис. одужали, 1,5 тис. померли. За останню добу в країні зафіксували 740 випадків зараження коронавірусом.

    Хуан Гуайдо – лідер опозиції Венесуели. На початку 2019 року на тлі масових протестів він оголосив себе тимчасовим президентом країни в знак незгоди з інавгурацією Ніколаса Мадуро, пообіцявши провести в країні дострокові вибори. Президентом Венесуели Гуайдо визнали США, Канада, а також ряд країн Європи та Латинської Америки. У свою чергу Мадуро назвав подію спробою державного перевороту. Його підтримали Росія, Туреччина, Куба, Болівія і Китай.

    Нагадаємо, президент Венесуели зробив щеплення вакциною «Супутник V» і заговорив російською.

    Як повідомлялося, Facebook заблокував сторінку президента Венесуели через дезінформацію про Covid.

    Теги: Венесуела щеплення Хуан Гуайдо коронавірус
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