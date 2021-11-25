Інтерпол отримав нового очільника

З 2018 року і до сьогодні Інтерпол очолював Кім Чон Ян з Південної Кореї

Генерального інспектора МЗС Об'єднаних Арабських Еміратів Ахмеда Нассера Аль-Раїсі обрано новим президентом Інтерполу. Про це повідомила організація у Twitter у четвер, 25 листопада.

«Ахмед Нассер Аль-Раїсі з Об'єднаних Арабських Еміратів обраний на чотирирічний термін президента», – йдеться у повідомленні.

Нове керівництво Інтерполу було обрано у Стамбулі, де триває 89-та Генеральна асамблея цієї міжнародної організації. Генасамблея збирається щороку, вона ухвалює основні рішення щодо загальної політики організації, необхідних ресурсів для міжнародного співробітництва, а також визначає робочі методи, фінансування та програму діяльності.

До сьогодні Інтерпол очолював Кім Чон Ян із Південної Кореї. Він обіймав цю посаду з 2018 року. Тоді у Пекіні заарештували президента Інтерполу, китайця Мена Хунвея. Його влада КНР звинуватила у корупції.

У результаті Мен Хунвей був засуджений до 13,5 років в'язниці та штрафу на 2 млн юанів. Розслідування показало, що з 2005 до 2017 року обвинувачений Мен Хунвей використовував свої повноваження, щоб забезпечити відповідні підрозділи та окремих осіб управлінням підприємствами і просуванням по службі, а також незаконно отримав майно від відповідного персоналу, що еквівалентно 14,46 млн юанів.

Зазначимо, що у 2004 році Мен Хунвей обійняв посаду глави китайського відділу Інтерполу. У листопаді 2016 року під час 85-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу на Балі Мен Хунвей був обраний на пост президента Інтерполу, ставши тим самим першим китайським президентом даної організації, очолюючи установу до 2018 року.

Під час його перебування на посаді президента Інтерполу китайський уряд представив великий список посадових осіб і бізнесменів для допиту за підозрою в корупції, що, на думку критиків, мало політичні мотиви.