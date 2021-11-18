Горбатюк не зміг через суд поновитися в Офісі генпрокурора

Тепер Сергій Горбатюк має намір брати участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань

У 2019 році Горбатюк відмовився від переатестації, через що був звільнений

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) відмовив колишньому начальнику управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергію Горбатюку у поновленні на посаді в Офісі генпрокурора. Про це він повідомляє «РБК-Україна».

Колишній начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури був звільнений 23 жовтня 2019 року за рішенням генпрокурора Руслана Рябошапки. Причина в тому, що Горбатюк не був допущений до переатестації, відмовившись підписати відповідну заяву.

Звільнення з прокуратури він оскаржив в Окружному адмінсуді Києва. ОАСК розглядав справу майже два роки. У червні 2021 року суддя Нана Векуа взяла самовідвід і процес було розпочато спочатку під суддівством Наталії Клочкової.

«Сьогодні (18 листопада, – ред.) було винесено рішення. Відмовила суддя повністю», – повідомив Горбатюк виданню.

Причини відмови поки невідомі, оскільки суддя оголосила лише резолютивну частину рішення.

Колишній прокурор має намір подати апеляцію на вердикт ОАСК. Втім, Горбатюк звертає увагу, що в ряді аналогічних справ Верховний суд вже відмовив прокурорам у поновленні.

Колишній голова управління спецрозслідувань також повідомив, що має намір брати участь у конкурсі на посаду директора Державного бюро розслідувань, який буде оголошений найближчим часом.

Нагадаємо, у 2019 році Генеральна прокуратура у рамках своєї реформи звільнила понад 200 прокурорів, які відмовилися від проходження процедури переатестації, серед них був Горбатюк.

До слова, генпрокурорка Венедіктова прокоментувала скандальне розслідування Bellingcat.