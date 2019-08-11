Іран планує позбавитися нафтової залежності



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Getty Images

Навіть без запровадження санкцій Іран мав би знизити залежність від нафтових прибутків

Офіційний Тегеран має намір повністю позбутися прямої залежності бюджету від нафтових надходжень.

Про це заявив голова Організації бюджетного планування країни Мохаммад Багер Нобахт, повідомляє агенція MEHR.

«Враховуючи складні часи санкційного тиску, ми втрачаємо значну кількість бюджетних ресурсів; тому необхідно переконатися, що реформи структури бюджету для наступного року зможуть звести пряму залежність від нафтових прибутків до нуля», – заявив Нобахт.

Чиновник також додав, що Іран навіть за звичайних умов без запровадження санкцій мав би знизити залежність від нафтових прибутків.

«Вперше ми зробили важливий крок у напрямку реформування бюджетної структури країни», – підкреслив Нобахт.

Як відомо, напруженість у відносинах між Іраном та США зростає з того часу, як президент Трамп у односторонньому порядку вивів США з ядерної угоди у травні 2018 року та почав запроваджувати санкції у рамках кампанії «максимального тиску» на Тегеран.

Минулого тижня Вашингтон запровадив санкції проти міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа. У понеділок, 5 серпня, очільник іранського МЗС підтвердив інформацію про те, що він відхилив пропозицію зустрітися з Трампом у Білому домі минулого місяця попри загрозу запровадження санкцій.