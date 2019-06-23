США готують нові санкції проти Ірану



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Дональд Трамп

Трамп припустив військове рішення ситуації

США готуються ввести додаткові санкції щодо Ірану, щоб Ісламська Республіка не стала володаркою ядерної зброї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає DW.

Він також припустив військове рішення ситуації.

Нагадаємо, що конфлікт між Іраном і США загострився після того, як Іран відмовився виконувати частину зобов'язань в рамках Спільного всеосяжного плану дій, з якого США вийшли в односторонньому порядку в травні 2018 року.

До слова, Федеральне управління цивільної авіації США видало екстрену постанову, яка забороняє американським авіаперевізникам літати в повітряному просторі Ірану над Ормузькою протокою і Оманською затокою на фоні загострення протиріч між Вашингтоном і Тегераном.

Адміністрація Дональда Трампа відмовилася в останній момент від ударів проти Ірану у відповідь за збиття американського безпілотника. Причини відмови від ударів не повідомляються, як і те, відмова має постійний чи тимчасовий характер.

Міністерство оборони США поділилося із журналістами деталями інциденту щодо збиття американського безпілотника Іраном.