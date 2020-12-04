Ірландія послаблює карантин

Крім того, ірландці знову можуть відвідувати релігійні служби

Країна відновлює роботу готелів, ресторанів та пабів

В Ірландії відсьогодні влада послаблює карантинні обмеження. Про це повідомляє BBC.

Як повідомляється, це один з останніх етапів поступового відновлення роботи країни після шести тижнів ізоляції.

Таким чином, у барах алкоголь можна продавати одночасно тільки одній людині із замовленням їжі не менше ніж за 9 євро. Однак, відновити роботу зможуть тільки паби, в яких є кухня і де подають їжу. Також відкрилися готелі та пансіонати, які обслуговують тільки жителів.

Крім того, ірландці знову можуть відвідувати релігійні служби.

Зазначається, що роздрібні магазини, перукарні, музеї та бібліотеки в Ірландії відкрилися раніше на цьому тижні, а заборона на пересування між округами закінчується 18 грудня.

Нагадаємо, що 27 листопада, Ірландія планувала послабити карантин.

Крім того, з 27 листопада Північна Ірландія ввела жорсткий карантин.