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    У світі

    Північна Ірландія вводить жорсткий карантин

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    Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул - Північна Ірландія вводить жорсткий карантин
    Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул

    Влада прийняла таке рішення у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

    У Північній Ірландії на два тижні посилять карантинні обмеження. Про це повідомляє Sky News.

    Як повідомляється, починаючи з 27 листопада протягом двох тижнів будуть закриті магазини і підприємства, що надають послуги та продають товари другорядної важливості. Крім того, будуть закритими церкви. Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул.

    Зазначається, що в Північній Ірландії готельний сектор, а також підприємства, де надання послуг передбачає близький контакт з клієнтом, на кшталт перукарень, закриті у країні вже п'ять тижнів.

    Нагадаємо, уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

    До слова, Румунія вводить комендантську годину через коронавірус.

    Також, у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

    Крім того, Ірландія повертається до локдауну.

    Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

    Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантинуЖорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу. 

    Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.

    Теги: Ірландія карантин уряд влада
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