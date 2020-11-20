Північна Ірландія вводить жорсткий карантин

Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул

Влада прийняла таке рішення у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу

У Північній Ірландії на два тижні посилять карантинні обмеження. Про це повідомляє Sky News.

Як повідомляється, починаючи з 27 листопада протягом двох тижнів будуть закриті магазини і підприємства, що надають послуги та продають товари другорядної важливості. Крім того, будуть закритими церкви. Школи залишаться відкритими, але є ймовірність продовження різдвяних канікул.

Зазначається, що в Північній Ірландії готельний сектор, а також підприємства, де надання послуг передбачає близький контакт з клієнтом, на кшталт перукарень, закриті у країні вже п'ять тижнів.

Нагадаємо, уряд Шотландії прийняв рішення посилити карантин в країні. Так, влада вводить четвертий, найбільш суворий рівень карантинних обмежень, у 11 муніципальних районах.

До слова, Румунія вводить комендантську годину через коронавірус.

Також, у столиці Румунії знову вводять жорсткий карантин.

Крім того, Ірландія повертається до локдауну.

Раніше Главком повідомляв, що жорсткий локдаун вводять в Уельсі. Обмеження триватимуть 17 днів.

Напередодні президент Зеленський назвав умову, за якої Україна повернеться до жорсткого карантину. Жорсткий карантин в Україні буде введено при захворюваності коронавірусом у понад 9,5 тисяч випадків за добу.

Голова Національної медичної палати, військовий епідеміолог Сергій Кравченко наполягає: жорсткий карантин – єдиний шлях до зменшення кількості хворих на Covid-19 та спосіб контролювати ситуацію з епідемією.В інтерв'ю «Главкому» Кравченко зазначив, що влада замість запобігання і зупинення ланцюга поширення епідемії, натомість зосередилася на способах лікування.