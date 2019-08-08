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    На ринку «Столичний» поліція виявила 18 нелегалів (фото)

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    <p>Нелегальні мігранти були доставлені до управління міграційної служби в Києві та Київській області</p> - На ринку «Столичний» поліція виявила 18 нелегалів (фото)

    Нелегальні мігранти були доставлені до управління міграційної служби в Києві та Київській області

    Група чоловіків працювала на торгівельних точках та складах ринку «Столичний»

    Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Київщини спільно з бійцями батальйону «Миротворець» виявили групу нелегалів під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання у Києво-Святошинському районі.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, встановлено, що іноземці незаконно проживали на території України. Група чоловіків працювала на торгівельних точках та складах ринку «Столичний», розташованого на Кільцевій дорозі столиці.

    18 нелегальних мігрантів - 13 громадян Азербайджану та 5 чоловіків з  Узбекистану - були доставлені до Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в Києві та Київській області.

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    Відносно іноземців складені адміністративні протоколи ст. 203 КУпАП (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) та скорочено строк перебування в Україні.

    Нагадаємо, 26 липня на ринку «Троєщина» було виявлено 63 іноземці, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства. Відносно 17 осіб було прийнято рішення про примусове повернення в країну походження. 19-м іноземцям скорочено терміни тимчасового перебування в Україні, ще 10 осіб розміщено до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з метою ідентифікації особи. На 17 осіб складено адміністративні протоколи за ст. 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України», їм доведеться сплатити штрафи.

    31 липня працівники ДМС спільно зі співробітниками Національної поліції знову провели відпрацювання ринку «Троєщина». Під час рейду вдалося виявити 59 іноземців-порушників міграційного законодавства.

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