Іспанія закрила на карантин 200-тисячний район



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Округ у межах міста Льєйда закрили на карантин

Число випадків коронавірусу в провінції збільшилося за тиждень вдвічі

В Іспанії закрили округ у межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.

Про це заявили в каталонському уряді, повідомляє АР.

«У найближчому окрузі навколо міста Льєйда, населення якого становить 200 000 осіб, було оголошено закриття (на карантин - ред.)», - йдеться в повідомленні.

Відбувається це тому, що число випадків коронавірусу в провінції збільшилося за тиждень вдвічі - із 167 до 325.

За даними Worldometer, в Іспанії станом на сьогодні зафіксовано 297 625 випадків коронавірусу, з яких 28 385 осіб померли.

До слова, сім областей України та Київ поки не можуть послаблювати карантин.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.

Коронавірус в Україні

Всього 47677

Хворіють 25295

Одужали 21155

Померли 1227