  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Іспанія закрила на карантин 200-тисячний район

    • Розсилка
    <p>Округ у межах міста Льєйда закрили на карантин</p> - Іспанія закрила на карантин 200-тисячний район

    Округ у межах міста Льєйда закрили на карантин

    Число випадків коронавірусу в провінції збільшилося за тиждень вдвічі

    В Іспанії закрили округ у межах міста Льєйда через спалах коронавірусу.

    Про це заявили в каталонському уряді, повідомляє АР.

    «У найближчому окрузі навколо міста Льєйда, населення якого становить 200 000 осіб, було оголошено закриття (на карантин - ред.)», - йдеться в повідомленні.

    Відбувається це тому, що число випадків коронавірусу в провінції збільшилося за тиждень вдвічі - із 167 до 325.

    За даними Worldometer, в Іспанії станом на сьогодні зафіксовано 297 625 випадків коронавірусу, з яких 28 385 осіб померли.

    До слова, сім областей України та Київ поки не можуть послаблювати карантин.

    Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж 3 липня (876). Загалом в Україні інфіковано 47,6 тис. осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      47677
    • Хворіють
      25295
    • Одужали
      21155
    • Померли
      1227
    Читайте також:
    здоров'я Іспанія карантин населення коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ