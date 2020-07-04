Сім областей та Київ поки не можуть послаблювати карантин
«Поріг завантаженості ліжок перевищено на Закарпатті» – Центр громадського здоров’я
Вісім регіонів України, серед яких і Київ, не готові до послаблення карантину.
Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я.
У МОЗ констатують, що Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Чернігівська області та столиця не відповідають критеріям, за яких можливе послаблення карантинних обмежень.
Поріг завантаженості ліжок перевищено на Закарпатті, а найсуттєвішу динаміку розповсюдження хвороби зафіксували на Донеччині.
Даних по окупованим Криму і Севастополю відомство не має, що також відображено у таблиці.
Як повідомлялося, станом на ранок 4 липня в Україні зафіксовано 914 нових випадків коронавірусу, це на 38 випадків більше, ніж учора (876).
Одужали – 597 (вчора 505), померли – 15 (вчора 27).
Загалом одужали 21 155 осіб, летальних випадків – 1 227.
У Києві виявлено хворих 118 осіб (вчора 105). Також 37 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 41) і 176 – на Львівщині (вчора 153), 91 – на Рівненщині (вчора 73).
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Всього47677
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Хворіють25295
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Одужали21155
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Померли1227
Нагадаємо, в Україні станом на ранок 3 липня підтверджено 46 763 випадків Covid-19. За добу зафіксовано 876 нових випадків коронавірусу, це на 13 випадків менше, ніж учора (889).
За минулу добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 27, вчора – 12. Більше було лише 16 червня, тоді за добу померла 31 людина. Загалом летальних випадків від початку пандемії зареєстровано 1 212.
Одужало за минулу добу 505 людей, вчора також 505, загалом за час пандемії вилікувались 20 558 осіб.