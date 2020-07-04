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    У світі

    У Болгарії оштрафували 24 депутатів за те, що були без масок у парламенті

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    У Болгарії оштрафували 24 депутатів за те, що були без масок у парламенті

    Вони сплатять штраф у розмірі 153 євро

    У болгарській столиці Софії інспектори охорони здоров'я оштрафували 24 народних депутатів за порушення наказу міністра охорони здоров'я щодо носіння масок під час пандемії COVID-19.

    Про це повідомляє The Sofia Globe.

    Зазначається, що напередодні між депутатами парламенту Болгарії відбулася суперечка, оскільки дехто з них прийшов на засідання без маски. Тоді спікерка Цвета Караянчева нагадала парламентарям про наказ МОЗ та порадила все ж одягнути маску.

    Згодом інспектори охорони здоров'я здійснили обхід шести партійних офісів та вручили усім порушникам мінімальний штраф у розмірі 153 євро. 

    Як повідомлялося, 22 червня Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях, оскільки почалося нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

    Раніше оштрафували на 153 євро прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова за порушення вимог карантину — він прийшов до церкви без маски.

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