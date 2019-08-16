Нацгвардійцю Марківу, засудженому в Італії, сьогодні виповнилося 30 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

16 серпня 1989 народився Віталій Марків - старший сержант батальйону їм. Кульчицького НГУ

Суд Італії засудив Марківа до 24 років ув'язнення

У п’ятницю, 16 серпня, виповнюється 30 років нацгвардійцю Віталію Марківу, засудженому в Італії до 24 років ув’язнення.

Так, свої поздоровлення Марківу вже висловили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«З Днем народження, Віталій Марків! Наш герой, наш красень, наш захисник, вся Україна чекає тебе вдома! І в цей день ми хочемо побажати скорішого повернення!» - йдеться в повідомленні МВС у Facebook.

З Днем народження, Віталій Марків!



Наш герой, наш красень, наш захисник, вся Україна чекає тебе вдома!



І в цей день ми хочемо побажати скорішого повернення! pic.twitter.com/GvNmgAluDo — МВС України (@MVS_UA) 16 августа 2019 г.

Нагадаємо, посол України в Італії Євген Перелигін заявив, що процес проти нацгвардійця Віталія Марківа був «спецоперацією Росії, організованою в Італії з метою дискредитації українського опору російській агресії».

Раніше повідомлялося, що суд присяжних в італійському місті Павія 12 липня визнав бійця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у вбивстві італійського журналіста Андреа Роккеллі під Слов’янськом 2014 року. Суд засудив 29-річного українця до 24 років ув’язнення.

Суд у справі нацгвардійця Віталія Марківа протягом 90 днів має оприлюднити мотивацію вироку, відповідно до якого українця засудили до 24 років ув’язнення.

Колишній заступник генерального прокурора України Євген Єнін вважає «страшною помилкою, яка буде ближчим часом виправлена» вирок для нацгвардійця Віталія Марківа.