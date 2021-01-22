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    У світі

    Італійські правоохоронці провели нову масштабну операцію проти мафії

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    <p>21 січня правоохоронці Італії затримали 48 осіб у справі учасників мафіозного клану Ndrangheta</p> - Італійські правоохоронці провели нову масштабну операцію проти мафії

    21 січня правоохоронці Італії затримали 48 осіб у справі учасників мафіозного клану Ndrangheta

    Серед затриманих є держслужбовці, підозрювані у зв'язках із кланом і впливовими бізнесменами

    Правоохоронці Італії в четвер, 21 січня, провели нову операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.

    Про це повідомляє Ansa.

    Відзначається, що в операції взяли участь карабінери, фінансова поліція і співробітники спеціального розслідувального департаменту з боротьби з мафією – усього близько 200 правоохоронців, за підтримки службових собак і вертольота.

    У результаті були затримані 48 осіб. З них 13 помістили в слідчі ізолятори, а 35 будуть знаходитися під домашнім арештом, пише ЗМІ з посиланням на джерела.

    Повідомляється, що серед затриманих є держслужбовці, підозрювані у зв'язках із кланом і впливовими бізнесменами.

    Раніше у січні в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

    «Найбільший в історії» суд проти ’Ndrangheta, найбагатшої і найвпливовішої мафії Італії, розпочався цього місяця. Близько 350 місцевих мафіозі і їх ймовірних спільників зіткнулися з більш ніж 400 звинуваченнями в найбільшому процесі у справі про мафію з 1986-92 рр. на Сицилії.

    Мафія Ndrangheta, яка контролює європейську торгівлю кокаїном, захопила у своїх сицилійських двоюрідних братів верхню ланку італійської мафії. Інша головна мафія – Каморра, в Кампанії, в околицях Неаполя.

    Теги: кримінал Італія арешт мафія поліція
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