Італійські правоохоронці провели нову масштабну операцію проти мафії

Серед затриманих є держслужбовці, підозрювані у зв'язках із кланом і впливовими бізнесменами

Правоохоронці Італії в четвер, 21 січня, провели нову операцію із затримання учасників мафіозного клану Ndrangheta, у рамках якої було затримано 48 осіб.

Про це повідомляє Ansa.

Відзначається, що в операції взяли участь карабінери, фінансова поліція і співробітники спеціального розслідувального департаменту з боротьби з мафією – усього близько 200 правоохоронців, за підтримки службових собак і вертольота.

У результаті були затримані 48 осіб. З них 13 помістили в слідчі ізолятори, а 35 будуть знаходитися під домашнім арештом, пише ЗМІ з посиланням на джерела.

Повідомляється, що серед затриманих є держслужбовці, підозрювані у зв'язках із кланом і впливовими бізнесменами.

Раніше у січні в Італії затримали 49 членів мафії: серед них мер міста.

«Найбільший в історії» суд проти ’Ndrangheta, найбагатшої і найвпливовішої мафії Італії, розпочався цього місяця. Близько 350 місцевих мафіозі і їх ймовірних спільників зіткнулися з більш ніж 400 звинуваченнями в найбільшому процесі у справі про мафію з 1986-92 рр. на Сицилії.

Мафія Ndrangheta, яка контролює європейську торгівлю кокаїном, захопила у своїх сицилійських двоюрідних братів верхню ланку італійської мафії. Інша головна мафія – Каморра, в Кампанії, в околицях Неаполя.