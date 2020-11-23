Облава на Cosa Nostra у Сицилії: поліція затримала 80 наркоторгівців мафії

Банди перебували під контролем групи «Ніцца», що належить домінуючому в Катанії клану Коза Ностра сім'ї Сантапаола-Ерколано

В одному з житлових кварталів Катанії була ліквідована цитадель продажу наркотиків

Сьогодні, 23 листопада, на Сицилії поліція заарештувала 80 осіб в ході великої операції із боротьби з вуличною торгівлею наркотиками. Як повідомили в управлінні карабінерів міста Катанія, метою операції була 101 особа. Про це повідомляє агенція ANSA.

Відзначається, що під час облави в одному з житлових кварталів Катанії ліквідована цитадель продажу наркотиків

Карабінери заявили, що вони «ліквідували 12 великих ринків наркотиків» в робочому районі Сан-Джованні: «Цей квартал є історичним оплотом наркотрафіку і торгівлі наркотиками в Східному сицилійському місті».

За даними поліції, 101 людина перебуває під слідством за підозрою у зв'язках з мафією, незаконному обігу наркотиків, поширенні наркотиків і незаконному зберіганні зброї.

За словами поліції, різні банди були територіально автономні, але перебували під контролем групи «Ніцца», що належить домінуючому в Катанії клану Коза Ностра, сім'ї Сантапаола-Ерколано, якою керував з в'язниці супербосс Бенедетто Нітто Сантапаола.

В операції було задіяно понад 400 карабінерів з провінційного командування Катанії.

За даними поліції, серед 80 заарештованих були двоє неповнолітніх.

Заступник міністра оборони Анджело Тофало привітав карабінерів з успіхом операції, що отримала назву Скандербег.

«Ще один важкий удар було завдано по злочинних і мафіозних організаціях», - сказав він.