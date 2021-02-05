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    У світі

    Ізраїль продовжив заборону на авіасполучення зі світом

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    <p>Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня</p> - Ізраїль продовжив заборону на авіасполучення зі світом

    Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня

    Винятки для перельотів діють в екстрених випадках

    Уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.

    Про це повідомляє Newsru.co.il.

    Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня на тлі високої захворюваності в країні та з метою продовжити ізоляцію до більшої кількості вакцинованих у країні людей.

    Винятки для перельотів діють в екстрених випадках.

    Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю прийняла рішення призупинити всі авіарейси.

    Громадяни Ізраїлю зможуть покинути країну тільки з певних причин: лікування за кордоном, судові розгляди, похорон родича або еміграція.

    Ізраїль вже закривав кордони для громадян Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки, в яких було зафіксовано нові мутації вірусу.

    Зазначимо, що Ізраїль входить до переліку країн, які лідирують за кількістю щеплень від ковіду.

    Теги: Ізраїль літак авіаперевезення карантин влада
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