Ізраїль продовжив заборону на авіасполучення зі світом
Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня
Винятки для перельотів діють в екстрених випадках
Уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.
Про це повідомляє Newsru.co.il.
Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня на тлі високої захворюваності в країні та з метою продовжити ізоляцію до більшої кількості вакцинованих у країні людей.
Винятки для перельотів діють в екстрених випадках.
Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю прийняла рішення призупинити всі авіарейси.
Громадяни Ізраїлю зможуть покинути країну тільки з певних причин: лікування за кордоном, судові розгляди, похорон родича або еміграція.
Ізраїль вже закривав кордони для громадян Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки, в яких було зафіксовано нові мутації вірусу.
Зазначимо, що Ізраїль входить до переліку країн, які лідирують за кількістю щеплень від ковіду.