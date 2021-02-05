Ізраїль продовжив заборону на авіасполучення зі світом

Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня

Винятки для перельотів діють в екстрених випадках

Уряд Ізраїлю продовжив заборону на авіасполучення в зв'язку з пандемією Covid-19 до 20 лютого.

Про це повідомляє Newsru.co.il.

Обмеження на авіасполучення введені в кінці січня на тлі високої захворюваності в країні та з метою продовжити ізоляцію до більшої кількості вакцинованих у країні людей.

Винятки для перельотів діють в екстрених випадках.

Раніше повідомлялося, що влада Ізраїлю прийняла рішення призупинити всі авіарейси.

Громадяни Ізраїлю зможуть покинути країну тільки з певних причин: лікування за кордоном, судові розгляди, похорон родича або еміграція.

Ізраїль вже закривав кордони для громадян Великої Британії, Данії та Південноафриканської Республіки, в яких було зафіксовано нові мутації вірусу.

Зазначимо, що Ізраїль входить до переліку країн, які лідирують за кількістю щеплень від ковіду.