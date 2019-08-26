Ізраїль наніс авіаудар по Сектору Гази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Метою авіації стала військова база руху ХАМАС

Операція стала відповіддю на ракетний обстріл ізраїльської території.

Ізраїль завдав авіаудару по сектору Гази.

Про це повідомляє «Ехо Москви» з посиланням на ізраїльських військових.

Зазначається, що метою авіації стала військова база руху ХАМАС. Також відомо, що операція стала відповіддю на ракетний обстріл ізраїльської території.

Нагадаємо, у неділю ввечері ізраїльська система протиповітряної оборони перехопила дві ракети, запущені із Сектору Гази. Всього було випущено три снаряди.

У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.