Ізраїль перехопив дві ракети із Сектору Гази

Всього було випущено три снаряди

Ізраїльська система протиповітряної оборони перехопила дві ракети, запущені із Сектору Газа.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Зазначається, що всього було випущено три снаряди.

«Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони «Залізний купол», - йдеться у повідомленні.

3 rockets were fired from #Gaza at #Israel. 2 of the rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense system.