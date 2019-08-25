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    У світі

    Ізраїль перехопив дві ракети із Сектору Гази

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    У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена - Ізраїль перехопив дві ракети із Сектору Гази
    У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена
    Архівне фото

    Всього було випущено три снаряди

    Ізраїльська система протиповітряної оборони перехопила дві ракети, запущені із Сектору Газа.

    Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

    Зазначається, що всього було випущено три снаряди.

    «Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони «Залізний купол», - йдеться у повідомленні.

    У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.

    Нагадаємо, винищувачі армії Ізраїлю в ніч проти ночі завдали удару в Сирії для попередження атаки безпілотників по ізраїльських цілях.

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