Ізраїль перехопив дві ракети із Сектору Гази
Всього було випущено три снаряди
Ізраїльська система протиповітряної оборони перехопила дві ракети, запущені із Сектору Газа.
Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.
Зазначається, що всього було випущено три снаряди.
«Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони «Залізний купол», - йдеться у повідомленні.
3 rockets were fired from #Gaza at #Israel. 2 of the rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense system.— Israel Defense Forces (@IDF) 25 серпня 2019 р.
У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.
Нагадаємо, винищувачі армії Ізраїлю в ніч проти ночі завдали удару в Сирії для попередження атаки безпілотників по ізраїльських цілях.