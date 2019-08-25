Ізраїль перехопив дві ракети із Сектору Гази



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У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена Архівне фото

Всього було випущено три снаряди

Ізраїльська система протиповітряної оборони перехопила дві ракети, запущені із Сектору Газа.

Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

Зазначається, що всього було випущено три снаряди.

«Три ракети були випущені з сектора Газа по території Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою повітряної оборони «Залізний купол», - йдеться у повідомленні.

3 rockets were fired from #Gaza at #Israel. 2 of the rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense system. — Israel Defense Forces (@IDF) 25 серпня 2019 р.

У місті Сдерот, селищі Ібим, а також в декількох кибуцах в районі кордону з палестинським приморським анклавом звучала сирена.

Нагадаємо, винищувачі армії Ізраїлю в ніч проти ночі завдали удару в Сирії для попередження атаки безпілотників по ізраїльських цілях.