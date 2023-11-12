Ізраїль пропонує евакуацію немовлят із найбільшої лікарні Гази

За даними палестинської влади, у медзакладі було всього 45 дітей, двоє з яких уже загинули

Армія оборони Ізраїлю заявила про готовність евакуювати немовлят із найбільшої лікарні в Секторі Гази. Водночас палестинська влада каже, що люди в медзакладі досі перебувають у пастці. Про це пише Reuters.

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Зазначається, що лікарня «Аль-Шифа» та інші медустанови на півночі Гази, де Ізраїль веде війну з терористичним угрупованням ХАМАС, ледве могли надавати допомогу пацієнтам. Щодня дедалі більше людей отримують поранення внаслідок бомбардувань, пише видання.

Головний військовий представник Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські військові допоможуть евакуювати дітей із лікарні на прохання її персоналу.

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Речник міністерства охорони здоров’я Гази Ашраф Аль-Кідра сказав, що ізраїльський вогонь не влучив у лікарню «Аль-Шифа» безпосередньо вночі, але «тероризував як медичних працівників, так і цивільних осіб».

За словами Аль-Кідри, загалом у медзакладі було 45 немовлят, двоє з яких уже загинули.

Нагадаємо, що в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у Секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили тисячі бойовиків ХАМАСу.

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Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.