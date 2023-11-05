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Ердоган розриває контакти з Нетаньягу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ердоган розриває контакти з Нетаньягу
Дипломатичні зв'язки з Ізраїлем не розриватимуться
фото: Reuters

Президент Туреччини заявив, що Нетаньягу більше не той, з ким він може говорити

У суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази. Про це пише Al Arabiya.

«Нетаньягу більше не той, з ким ми можемо говорити. Ми списали його з рахунків», – заявив Ердоган.

Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

Він пояснив, що з ізраїльською стороною розмовляє голова Національної розвідувальної організації  Туреччини Ібрагім Калін, який також веде переговори з Палестиною і ХАМАСом.

За словами Ердогана, Нетаньягу несе головну відповідальність за насильство.

Нагадаємо, Ізраїль обурився висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою. 

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Ізраїлю. Він заявив, що бойовики ісламістського руху ХАМАС, які напали на країну, «не терористи». За словами Ердогана, він передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну».

Туреччина негласно підтримує ХАМАС й переховує деяких ватажків угруповання. Після того, як бойовики напали на Ізраїль президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова до будь-якого посередництва.

Глава Туреччини виступає за створення держави Палестина «в межах кордонів 1967 року зі столицею в Єрусалимі». Європейська комісія закликала Туреччину обрати: ЄС і НАТО чи Росія, Іран і ХАМАС.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган Ізраїль президент Беньямін Нетаньягу ХАМАС переговори

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