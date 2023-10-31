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США допускають атаку ХАМАСу на свої території

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США допускають атаку ХАМАСу на свої території
Зараз американська розвідувальна спільнота найбільше стурбована нападами терористів-одинаків чи невеликих груп на західні країни
фото ілюстративне

Велика кількість терористичних організацій вже закликала до нападів на американців та країни Заходу

Сполучені Штати Америки не виключають, що бойовики ХАМАСу можуть здійснити спробу атаки на їхні території. Але ознак цього поки що немає. Про це заявив директор Федерального бюро розслідувань Кріс Рейна на слуханнях у Конгресі США, повідомляє CBS News.

За його словами, зараз дії ХАМАСу та його союзників служитимуть джерелом натхнення для інших терористів. Велика кількість терористичних організацій вже закликала до нападів на американців та країни Заходу.

«Реальність така, що загроза тероризму була підвищеною протягом усього 2023 року, але війна, що триває на Близькому Сході, підняла загрозу нападу на американців у США на зовсім інший рівень», – зазначив Рей.

Він уточнив, що зараз американська розвідувальна спільнота найбільше стурбована нападами терористів-одинаків чи невеликих груп на західні країни.

«У нас немає інформації, що вказує на те, що ХАМАС має наміри чи можливості для проведення операцій на території США, хоча ми не можемо і не скидаємо з рахунків таку можливість», – зазначив Рей у листі до Конгресу.

Нагадаємо, новий спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував виділити на допомогу Ізраїлю 14,3 млрд. 

До слова, минулого тижня Палата переважною більшістю схвалила резолюцію про підтримку Ізраїлю та засудження ХАМАС, що стало першим законодавчим актом, прийнятим після обрання Джонсона спікером.

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Теги: зброя війна ХАМАС США Ізраїль

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