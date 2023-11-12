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Нетаньягу: Ізраїль буде проти Палестинської автономії в Секторі Гази після війни

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньягу: Ізраїль буде проти Палестинської автономії в Секторі Гази після війни
Нетаньягу каже, що Ізраїль буде проти Палестинської автономії в Секторі Гази після війни
фото: The Times of Israel

Нетаньягу: «Ізраїль збереже загальний контроль над безпекою, в тому числі можливість увійти туди, коли ми захочемо ліквідувати терористів, які можуть знову з'явитися»

Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу. Про це заявив прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу, передає The Times of Israel.

Відповідаючи на запитання з цього приводу, Нетаньягу сказав, що після війни Ізраїль збереже «загальний контроль над безпекою, в тому числі можливість увійти туди, коли ми захочемо ліквідувати терористів, які можуть знову з'явитися».

«Я скажу вам, чого не буде. Не буде ХАМАСу», – наголосив Нетаньягу.

Також він зазначив, що не буде цивільної влади, яка навчає своїх дітей ненавидіти Ізраїль, вбивати ізраїльтян, ліквідувати державу Ізраїль.

«Не може бути влади, яка виплачує сім'ям вбивць (суми – ред.), залежно від кількості вбитих ними людей. Не може бути влади, лідер якої через 30 днів після жахливої атаки все ще не засудив її. Тут має бути щось інше. Але в будь-якому випадку, ми повинні мати контроль над безпекою. Я наполягаю на цьому. На мене можуть тиснути з цього питання. Я не маю наміру відступати. Завершення завдання (війни в Газі – ред.) вимагає, щоб на наступний день після ХАМАСу там не міг піднятися інший ХАМАС», – пояснив прем'єр Ізраїлю.

Раніше повідомлялося, що авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації.

Нагадаємо, що лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

Теги: міністр Ізраїль авіація ХАМАС

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