Ізраїль розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАСу у Секторі Гази

Ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів

ЦАХАЛ використовує різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки

Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Газа, які вже знаходяться під контролем ЦАХАЛу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

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Як повідомляється, військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені бойовиками ХАМАСу, і вбити терористів.

«Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція», – розповів старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю.

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За його словами, інженери збираються обвалити під’їзди та тунелі. «Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях», – наголосив старший офіцер.

Повідомляється, що ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив фото із наземної спецоперації у Секторі Гази. Раніше Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу.