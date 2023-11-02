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Ізраїль розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАСу у Секторі Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль розпочав операцію зі знищення тунелів ХАМАСу у Секторі Гази
Ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів
фото: timesofisrael.com

ЦАХАЛ використовує різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки

Інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Газа, які вже знаходяться під контролем ЦАХАЛу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Як повідомляється, військові використовують різні типи роботів і вибухових пристроїв, щоб зруйнувати тунелі, підірвати міни-пастки, встановлені бойовиками ХАМАСу, і вбити терористів.

«Можливо, спочатку вони могли нас переслідувати, жалити, стріляючи з виходів з тунелю, але після того, як ми встановили контроль над територіями, почалася інженерна операція», – розповів старший офіцер Південного командування армії Ізраїлю.

За його словами, інженери збираються обвалити під’їзди та тунелі. «Це стане зоною смерті. Вони зробили помилку, вони обрали місце, звідки не можуть втекти. Вони загинуть у тунелях», – наголосив старший офіцер.

Повідомляється, що ізраїльські війська вже знищили близько 100 тунелів, не рахуючи тих, які були зруйновані в результаті авіаударів.

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив фото із наземної спецоперації у Секторі Гази. Раніше Ізраїль заявив про прорив лінії оборони ХАМАСу.

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Теги: росія Ізраїль військові ХАМАС

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