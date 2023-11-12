Нетаньяху заявив, що Ізраїль оточив Газу та знищив «тисячі» бойовиків ХАМАС

Ізраїль убив «тисячі» бойовиків ХАМАС, у тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Про це повідомляє BBC.

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У рамках регулярного брифінгу для ізраїльської громадськості Нетаньяху зазначив, що Ізраїль убив «тисячі» бойовиків ХАМАС, у тому числі й тих, хто брав участь у жорстокій атаці на Ізраїль 7 жовтня, в результаті якої загинуло близько 1200 людей.

Він додав, що Єрусалим збереже військовий контроль над Газою після війни, подібно до того, як Ізраїль контролює Західний берег.

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Як глава уряду так і міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявили, що порятунок заручників і «викорінення ХАМАС» були головними пріоритетами у військовій операції ЦАХАЛу в Секторі Газа.

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.

Раніше повідомлялося, що авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації.

Нагадаємо, що лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.