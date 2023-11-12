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У Секторі Гази зазнав обстрілу офіс ООН: є загиблі та поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Секторі Гази зазнав обстрілу офіс ООН: є загиблі та поранені
Офіс ООН у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу
фото з відкритих джерел

Про інцидент повідомив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер

В Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу. Про це повідомив адміністратор Програми розвитку ООН Ахім Штайнер в соцмережі X.

За словами Штайнера, надходять повідомлення загиблих і поранених серед цивільних осіб, які там ховаються.

«Це неправильно за всіма сенсами. Громадянське населення, громадянська інфраструктура та недоторканність об'єктів ООН мають бути завжди захищені», – написав він.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС.

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.

Раніше повідомлялося, що авіація армії оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) ліквідувала командира роти ХАМАСу Ахмеда Сіама. Бойовик утримував у заручниках приблизно тисячу жителів Гази у лікарні Рантісі й перешкоджав їх евакуації.

Нагадаємо, що лідери арабських країн та Ірану злітаються на екстрений саміт у столиці Саудівської Аравії у суботу, 11 листопада, щоб спільно вимагати від Ізраїлю припинити війну в Секторі Гази, розпочату ХАМАСом понад місяць тому.

 

Теги: інфраструктура населення соцмережі Ізраїль Сектор Гази міністр авіація ХАМАС Місяць

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