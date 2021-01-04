У США думають зменшити вдвічі дозу вакцини від Covid-19 під час щеплення

Передбачається введення половини дози препарату від Moderna особам віком від 18 до 55 років

Уряд США може запровадити введення певним категоріям громадян лише половини дози вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Завдяки цьому вдасться вакцинувати удвічі більше людей.

Про це повідомив керівник програми Warp Speed Монсеф Слауї, передає DW.

Передбачається введення половини дози препарату від Moderna особам віком від 18 до 55 років.

Слауї повідомив, що наразі ведуться переговори з Moderna і медичним регулятором США (FDA).

Нагадаємо, Пекінський інститут біологічних продуктів завив, що Covid-вакцина китайської компанії Sinopharm показала ефективність на 79,34%. Вона також виявилася безпечною для людей, які її випробовували.

Як повідомлялося, Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається отримати першу партію Covid-19-вакцин наприкінці зими. Разом з тим український вчений назвав кількість наших громадян, яких треба вакцинувати, щоб зупинити Covid-19-19.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19-19 в Україні у 2021-2022 роках.

Кампанія з вакцинації від коронавірусної хвороби у 2021-2022 році буде проводитись у п’ять етапів.

Наша держава ймовірніше отримає вакцини виробництва компанії Astra Zeneka. Її ефективність складає 70%.

Хоча повідомлялося, що ЄС у січні не зможе затвердити вакцину AstraZeneca.