Ізраїль закрив всі переходи на кордоні з сектором Газа
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Кордон Ізраїлю та сектора Гази
Поки невідомо, як довго переходи залишатимуться закритими
Ізраїльська влада закрили всі переходи на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл.
Про це повідомляє Times of Israel.
Поки невідомо, як довго переходи залишатимуться закритими.
Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.
У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю вже близько 200 ракет.
Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».
В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.