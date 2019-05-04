Ізраїль закрив всі переходи на кордоні з сектором Газа



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Кордон Ізраїлю та сектора Гази

Поки невідомо, як довго переходи залишатимуться закритими

Ізраїльська влада закрили всі переходи на кордоні з сектором Газа у відповідь на ракетний обстріл.

Про це повідомляє Times of Israel.

Поки невідомо, як довго переходи залишатимуться закритими.

Нагадаємо, військові Ізраїлю повідомили про те, що вдарили танками по цілях ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запущені звідти ракети.

У прес-службі Армії оборони Ізраїлю зазначили, що радикали з сектора Газа зранку суботи запустили по Ізраїлю вже близько 200 ракет.

Ізраїльські військові у відповідь вразили військові цілі радикальних організацій ХАМАС та «Ісламський джихад».

В Ізраїлі через ракетні обстріли з сектора Газа отримали поранення двоє ізраїльтян.